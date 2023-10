Bari, rubano un’auto a Santo Spirito: “Proprietario disperato”

Nella serata di ieri, intorno alle 21, un’auto, in particolare una Dacia, è stata rubata sul lungomare di Santo Spirito. A darne notizia sono i residenti che hanno voluto lanciare un appello sul fronte sicurezza nel quartiere. “L’auto rubata ha un anno di vita – evidenzia un residente – il proprietario è una brava persona, molto umile, usava la macchina per andare al lavoro come addetto alle pulizie e adesso non sa cosa fare. A Santo Spirito i furti di auto e appartamento sono in aumento, la popolazione è tutta allertata” – ha concluso rimarcando poi la volontà di aiutare la vittima del furto avvenuto nella serata di ieri in quanto, il mezzo, era necessario per poter lavorare.

Parole a cui hanno fatto eco quelle di altri fortemente preoccupati per la situazione nel quartiere, anche per via dell’incendio che pochi giorni fa ha coinvolto la pizzeria “La Tana degli artisti” (sul quale sono in corso le indagini) che ha scosso la popolazione. “Ci sono periodi di calma e periodi in cui ricomincia il trambusto – ha raccontato un altro cittadino a Borderline24 – qui al sicuro non ci si sente mai davvero, ma ultimamente se ne sentono di tutti i colori. Vorremmo più presenza sul territorio, ma temo che come sempre avverrà solo in vista delle elezioni, poi spariranno di nuovo” – ha concluso.

Foto repertorio