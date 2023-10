Brindisi, scontro tra ambulanza e tir sulla statale 7: due feriti

Scontro tra un tir e un ambulanza, distrutto il mezzo. È accaduto sulla statale 7, tra Brindisi e Taranto, poco dopo lo svincolo per Grottaglie. Il bilancio è di due feriti, di cui uno in codice rosso. L’ambulanza, secondo quanto emerso, non trasportava pazienti. Sul posto immediato l’intervento degli operatori del 118 e dei vigili del fuoco per i soccorsi. Ancora ignote le dinamiche dell’incidente, sono in corso le indagini. Il mezzo sanitario, secondo quanto emerso privato, in seguito all’impatto si è disintegrato. Il conducente il passeggero sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale. Uno dei due ha riportato diverse fratture. Illeso il conducente del tir.

Foto VV.F. C.O. Brindisi