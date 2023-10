La showgirl Elisabetta Canalis è in Puglia, per la precisione a Ostuni, per uno shooting fotografico. E su Instagram ha postato un video mentre assaggia il tradizionale pasticciotto leccese. Questa estate sono stati davvero diversi i vip che hanno “apprezzato” il cibo pugliese. A cominciare dalla Ferragni “innamorata” della focaccia (così come Marco Mengoni) .

O