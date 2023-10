Esami gratuiti alla vista nella Bat: ecco come prenotarsi

In occasione della Giornata mondiale della vista che si celebra il 12 ottobre, la ASL Bt con la collaborazione delle unità di Oculistica presenti degli ospedali di Andria, Barletta e Bisceglie ha organizzato screening gratuiti per la prevenzione e la cura della maculopatia. Gli esami gratuiti e su prenotazione saranno eseguiti con OCT (tomografia ottica computerizzata).

Con il termine maculopatia si fa riferimento a qualsiasi patologia che interessa la parte centrale della retina, detta macula. In condizioni normali, la macula consente una visione centrale nitida e dettagliata che, in presenza di degenerazioni maculari, diventa sfocata e distorta. Gli individui affetti dalla patologia, infatti, riscontrano notevoli difficoltà in tutte quelle attività che implicano un certo grado di concentrazione, quali la lettura, il disegno o il cucito.

L’OCT è un esame diagnostico non invasivo che permette di ottenere delle scansioni della cornea e della retina per la diagnosi ed il follow-up di numerose patologie corneali e retiniche.