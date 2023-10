Ex medico salentino scompare dopo escursione, ricerche in corso

Un medico di origini salentine, attualmente in pensione, risulta disperso da ieri sera. Si tratta di Lucio Petronio, 70enne. L’uomo si trovava con suo figlio sul Pollino quando, al rientro da un’escursione, non ha fatto più ritorno. A dare l’allarme è stato proprio il figlio. Secondo una rima ricostruzione, i due, sono saliti insieme fino alla cima del monte dove si sono persi di vista. Solo il giovane ha fatto rientro a valle dove ha subito allertato i soccorsi.

Attualmente sono in corso le ricerche per trovare il medico, ex direttore dell’Unità operativa complessa del centro di salute mentale della Asl di Lecce. Petronio è alto 1,75 metri, ha i capelli rasi e gli occhi celesti, quando è scomparso indossava un giubbino arancione e aveva con sé uno zaino rosso. Sul posto è al lavoro anche un’unità cinofila. Il Soccorso Alpino Basilicata ha richiesto la massima collaborazione soprattutto nei confronti di chi, nella giornata di domani, attraverserà i sentieri dell’area interna del Parco (Santuario Madonna del Pollino-Lago Duglia-Colle Impiso), in direzione Serra di Crispo-Grande Porta.

Foto Facebook Soccorso Alpino e Speleologico Basilicata – CNSAS