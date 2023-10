Bari, cantieri da incubo nel Quartierino: “Da mesi troppi disagi”

Il quartierino sta soffrendo: lavori in corso, traffico delirante e insofferenza da parte dei residenti e dei pochi commercianti della zona. I lavori procedono a ritmo serrato, ma la convivenza tra i cantieri e il quartiere diventa ogni giorno più difficile. Il quartierino è in una trappola tra il ponte Solarino e viale Capruzzi completamente bloccata da due cantieri in corso. Insomma un delirio per gli automobilisti costretti in a lunghe code sin dalla mattina. A subire le conseguenze di questa situazioni ci sono ovviamente i residenti e quanti nel quartiere ci lavorano.

I lavori – I lavori “da incubo” termineranno a dicembre prossimo. Lavori che di contro stanno rimodulando la viabilità tra Poggiofranco, Santa Fara e il Quartierino di Bari: procede senza sosta il grande progetto ‘Strade Nuove’ avviato da Ferrovie Appulo Lucane, Regione Puglia e Comune di Bari che, attraverso la soppressione del passaggio a livello di via delle Murge, rivoluzionerà la viabilità in un’area a forte espansione della città. Il progetto complessivo prevede nove interventi a cura di Fal e uno del Comune per un investimento complessivo di 18 milioni di euro.