Bari, dal San Paolo appello del parroco per salvare la chiesa

“La casa di Dio necessita di essere riparata, per farla risplendere come il Volto di Dio che vi dimora. Con il contributo di tutti, riusciremo a realizzare i necessari interventi di ristrutturazione”. Così don Antonio, parroco della Chiesa della Divina Provvidenza del San Paolo, lancia un appello per aiutarlo a ristrutturare la chiesa.

“Condivido l’appello che Padre Antonio fa alla comunità parrocchiale di raccogliere offerte dei fedeli per la manutenzione della Parrocchia Madre della Divina Provvidenza – commenta il consigliere municipale Stefano Franco – La parrocchia necessita di interventi strutturali importanti, ne va della sicurezza dei tantissimi bambini e famiglie che la frequentano quotidianamente”.

“Da anni stiamo provando a dialogare con le istituzioni al fine di redimere questa situazione estremamente complessa, senza finora riuscire a trovare una soluzione. L’appello di Padre Antonio volge come grido esasperato da questo rimbalzo di responsabilità – conclude – Chiedo a tutti i decisori di fare tutto il possibile per restituire al comparto “C” l’opera sociale promessa dal piano regolatore quando agli inizi degli anni 80 la Parrocchia venne creata come luogo di culto per i tanti fedeli che andarono ad abitare i nuovi insediamenti abitativi che ivi sorsero”.