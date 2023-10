Per cause in corso di accertamento grave incidente ieri sera in Strada del Tesoro, zona Interporto. Un’auto si è scontrata frontalmente con una moto. Il conducente della moto, 15enne, è in prognosi riservata in gravi condizioni. I veicoli sono stati sequestrati. Per permettere la rimozione dei veicoli e i soccorsi, la strada ieri sera è stata chiusa al traffico.