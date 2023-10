Canali broadcast Instagram: sono davvero utili?

Se hai un account sulla nota piattaforma Instagram, ti sarà certamente capitato di ricevere sempre più frequentemente l’invito ad iscriverti al Canale Broadcast di personaggi noti oppure grandi brand.

Probabilmente, come molti, avrai ignorato la notifica non sapendo di cosa si tratta o forse ti sarai addentrato nei meandri di questa nuova chat senza saper bene cosa fare.

Facciamo un po’ di chiarezza.

“Channels”, denominato qui in Italia “Canale Broadcast” è una nuova funzione di chat broadcast che consente agli utenti, ma più specificatamente ai creator, di condividere messaggi one-to-many per interagire direttamente con i propri follower.

Si potrebbe dire che i Channels sono ispirati o forse sono sostanzialmente identici a quelli di Telegram, che a loro volta ricordano i messaggi broadcast presenti ormai da tempo su Whatsapp.

Sostanzialmente è un sistema di messaggistica unidirezionale, ovvero da un lato c’è il creator che può inviare messaggi, video, foto, audio e anche creare sondaggi, dall’altro ci sono i followers che possono leggere i messaggi ma non inviarne a loro volta. L’unica attività concessa al pubblico è rispondere attraverso reaction o cliccare per l’appunto su un’opzione di sondaggio.

I canali sono pubblici ma l’iscrizione ad essi è riservata esclusivamente ai follower del profilo che sceglie di aprire il suddetto canale. Proprio per questo l’introduzione di questi canali è stata molto apprezzata dagli Influencer: sfruttando infatti la possibilità di condividere contenuti inediti o backstage, fidelizzano i propri fan rendendoli parte della loro realtà più intima e meno pubblica.

I primi in Italia ad utilizzare le funzioni dei canali broadcast Instagram sono stati per l’appunto Chiara Ferragni e il marito Fedez, e infondo un po’ ce l’aspettavamo dalla coppia più social e chiacchierata del momento!

Se vi state chiedendo se ad oggi ai più i canali broadcast sono utili, per noi la risposta è non molto! Oltre che agli influencer per “coccolare” i propri fan e dagli stessi fan per sentirsi più vicini ai propri idoli, il resto delle persone probabilmente non si sarà nemmeno accorto di questa piccola novità!