Cucina, ricche di fibre e alleate del cuore: in tavola le castagne

Ricche di fibre e alleate del cuore, in tavola portiamo le castagne. Si tratta di un alimento tipico delle stagioni più fredde, in particolare l’autunno capace di apportare notevoli benefici all’organismo. In primis, le castagne offrono un elevato contenuto di potassio, fosforo, magnesio, calcio e ferro, oltre a vitamine del gruppo B2 e PP, preziose per la salute. Questo frutto è un vero e proprio toccasana per chi pratica sport o svolge lavori faticosi. Gli esperti lo considerano infatti un autentico “carburante” per corpo e mente.

Ma non solo, le castagne hanno anche proprietà disinfettanti utili nello specifico per le vie respiratorie. Inoltre, sono un tonico astringente per la pelle, sia quando consumate come cibo, sia utilizzate come unguento, proteggendola dai segni del tempo e fattori esterni come il sole. Infine, consumare le castagne, contribuisce a contrastare l’anemia per via del grande potenziale energico e, inoltre, permette di favorire la salute dell’intestino riducendo il colesterolo e potenziando la mente, in particolare la memoria e le capacità di concentrazione. Non è finita qui, i grassi vegetali insaturi presenti nelle castagne, in particolar modo l’acido oleico e linoleico, di cui sono ricche, grazie al connubio con le fibre, contribuiscono a ripulire il sangue dall’eccesso di colesterolo rendendo di fatto le castagne essenziali per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Gli esperti raccomandano di includerle nella dieta almeno tre volte a settimana, facendo attenzione all’alto contenuto di carboidrati che potrebbe non essere adatto a tutti. Inoltre, l’alta presenza di fibre potrebbe avere effetti diuretici su alcune persone. Le castagne possono essere gustate in modalità molto differenti tra loro, spesso però si preferisce consumarle arrostite. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola in maniera diversa dal solito.

Spaghetti con speck e castagne



Per preparare questo piatto, cuocete le castagne in acqua salata per almeno mezz’ora. Scolatele con cura e, una volta raffreddate, sbucciatene alcune e tagliandole a pezzetti. Frullate a parte le altre nel mixer con del latte o panna per ottenere una purea cremosa. In una padella con olio extra vergine di oliva, mettete a soffriggere della cipolla aggiungendo lo speck tagliato a strisce sottili, le castagne a pezzetti e la crema ottenuta in precedenza. Aggiungete del pepe nero tritato. Cuocete gli spaghetti a parte, unendo infine tutto in padella e mescolando con cura. A fine cottura aggiungete del pecorino sardo grattugiato e un filo di olio.

Risotto con castagne e gorgonzola

Riscaldate il forno a 200°C e incidete leggermente la superficie delle castagne. Questo passaggio permetterà loro di cuocersi uniformemente. Mettetele in forno per circa 20-25 minuti finché la buccia non si spacca e si formano delle piccole fessure. Una volta cotte, sbucciatele e tagliatele a pezzetti. Nel frattempo, scaldate il brodo vegetale in una pentola e mantenetelo caldo a fuoco basso. In una padella ampia, a parte, fate soffriggere una cipolla tritata finemente con un filo d’olio d’oliva e metà del burro. Successivamente aggiungete il riso nella padella con la cipolla e fatelo tostare per circa un minuto, mescolando costantemente. Aggiungete mezzo bicchiere di vino bianco e lasciatelo evaporare completamente. Cominciate ad aggiungere il brodo caldo un mestolo alla volta, mescolando costantemente. A metà cottura, unite le castagne tagliate aggiungendo il gorgonzola. Mescolate con cura fino a quando il formaggio si sarà completamente fuso, creando una crema vellutata. Aggiungete infine del pepe nero macinato fresco o spezie di vostro gradimento per insaporire ulteriormente la pietanza.

Foto Freepik