Dalle nuove costruzioni ai sottoservizi: Bari “assediata” dai cantieri

Cantieri ovunque. Dai palazzi di nuova costruzione ai sottoservizi fino alle piste ciclabili e alle nuove strade. Bari è un cantiere a cielo aperto. E i problemi non mancano per residenti e commercianti: in alcune zone vengono avviati lavori anche contemporaneamente, con inevitabili conseguenze sui posti auto che saltano, sui rumori a tutte le ore e sul traffico persistente. Come è successo ad esempio la scorsa settimana in piazza Umberto: con mezza strada chiusa e lunghe code fino a corso Cavour.

Le proteste non mancano. I residenti e i commercianti chiedono una regolamentazione delle attività da parte dei privati e degli enti pubblici. Nell’Umbertino, ad esempio, l’avvio di ristrutturazioni su diversi palazzi sta comportando una drastica diminuzione dei posti auto.

Poi ci sono i disagi connessi ai lavori in corso: camion che bloccano le strade, alcune volte anche senza autorizzazione. Con automobilisti costretti allo slalom. Capita ad esempio a San Girolamo – Fesca, dove sono in corso diversi interventi di costruzione di interi palazzi.

Ed ancora, i cantieri dei sottoservizi. Come quelli avviati dall’Aqp, ad esempio a Japigia. E ne partiranno altri anche da parte dell’Enel, con interventi finanziati con il Pnrr. Una situazione sulla quale il sindaco Antonio Decaro ha già messo le mani avanti. Il Comune ha infatti chiesto alle ditte di concordare i vari interventi in modo da non creare troppi disagi soprattutto alla viabilità.

Uno sguardo va dato ai cantieri infiniti, come la rotatoria di via Caposcardicchio: qui gli interventi, che hanno subito numerosi ritardi, dovrebbero concludersi per l’anno. E poi sempre al San Paolo c’è la palestra della scuola Cirielli. Il cantiere è stato aperto nella primavera del 2019 e doveva concludersi entro qualche mese, in tempo per l’avvio del nuovo anno scolastico 2019/2020. Da allora sono passati più di due anni e il cantiere non è stato ancora completato. Per l’opera sono stati stanziati 700mila euro. “Siamo ormai in dirittura d’arrivo – assicura l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso – contiamo di inaugurare l’opera entro l’anno”.

Nella giornata di oggi, Borderline24 presenterà i disagi e i problemi connessi a tre cantieri, ascoltando la voce di chi li vive quotidianamente: i lavori in corso in zona Quartierino, la pista ciclabile di viale Unità d’Italia e i vari cantieri a Palese e Santo Spirito.