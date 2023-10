Bari, a Ikea suona la sirena dell’evacuazione: ma è un falso allarme

Attimi di paura ieri pomeriggio a Ikea. All’improvviso è suonata la sirena dell’evacuazione e tutti si sono precipitati all’esterno. Tante le famiglie con i bambini. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno fermato l’accesso dalla strada. In realtà è stato solo un errore e tutto è rientrato nel giro di pochi minuti. “E’ successo tutto in pochi istanti – ci raccontano – abbiamo sentito la sirena e siamo usciti. Poi ci hanno fatto rientrare dopo poco, ma c’è stata comunque tanta paura soprattutto per chi aveva bimbi piccoli”.