Bari, parte il servizio mensa: 5mila i pasti, ritardi in alcune scuole

“Oggi è partito il servizio di refezione e sono andata a pranzare con gli alunni della scuola dell’infanzia Don Bosco per scusarmi con loro per la settimana di ritardo. Da mesi stiamo lavorando per l’avvio, ma alcuni giorni fa è intervenuta una richiesta di sospensiva dinanzi al Tar da parte di una società che ha partecipato alla gara per l’assegnazione del servizio, che ha portato al blocco momentaneo della refezione. Oggi finalmente iniziamo: passato di verdure, pesce e carote”. Così l’assessore alle Politiche educative, Paola Romano, a commento della prima giornata di mensa nelle scuole dell’infanzia e primarie: 5mila i pasti serviti. Non sono mancati lievi disagi legati soprattutto ai ritardi nella consegna in alcune scuole. Come ad esempio alla Carrante dove alcuni bambini hanno pranzato alle 15.30.

“Come è già accaduto negli scorsi anni, andrò ogni settimana in una mensa per ascoltare suggerimenti in vista dei prossimi mesi, in cui saranno introdotte importanti innovazioni che vanno nella direzione della qualità del servizio e della tutela dell’ambiente – continua – Per fare alcuni esempi: progressivamente sostituiremo gli attuali piatti biodegradabili con stoviglie lavabili. Tutto sarà lavato e sterilizzato per essere riutilizzato, e non ci saranno più 10000 piatti al giorno da gettare nella spazzatura.

I prodotti alimentari saranno modificati, nella direzione del biologico e del “chilometro zero”. Grazie ai ‘gruppi assaggio’ composti dai genitori e grazie ai suggerimenti di bambini e maestre, confidiamo di migliorare sempre di più”.