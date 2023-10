Bari, piazza Cesare Battisti è al buio: “I lampioni non sono adeguati”

Piazza Cesare Battisti è al buio. Al calar del sole, dopo che il vai e vieni degli studenti universitari si spegne, la piazza diventa buia e pericolosa. “I residente e i commercianti della zona – ha spiegato Stefano Milano, consigliere del Municipio 1 – si sono più volte lamentati per il disagio che, l’inadeguata illuminazione della piazza, arreca a tutti. Anche ai passanti che preferiscono cambiare isolato piuttosto che attraversare quel pezzo di strada”. E a giusta ragione: il buio rende più facile il malaffare soprattutto nelle ore notturne. “Certo questa piazza non ha le stesse problematiche di piazza Umberto ma c’è sicuramente un problema di sicurezza e di sporcizia anche qui. Ho personalmente avuto un confronto con l’architetto che collaborato per la realizzazione di Cesare Battisti e ha confermato che i lampioni sono troppo bassi rispetto alla vegetazione e che quindi non svolgono adeguatamente la loro funzione”. E così tra neo laureati che festeggiano (senza poi avere l’accortezza di pulire) a suon di coriandoli e di brindisi e i soliti “vandali dei muri”, la piazza a pochi passi dal centro murattiano, è abbandonata al degrado e alla maleducazione.

“Sono convinto – prosegue – che questo luogo potrebbe essere utilizzata per eventi e per manifestazione e di questo beneficerebbero tutti: residenti e commercianti. Ma, almeno al momento, le nostre richieste cadono nel vuoto”.