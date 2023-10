Cappelli colorati all’Arco Basso, Nunzia: “Così è uno spettacolo”

I cappelli colorati che allestiscono via dell’Arco Basso ammaliano non solo i turisti, ma anche gli abitanti del borgo antico. Sono comparsi all’incirca da due settimane. I residenti ne sono infatti entusiasti: una su tutta Nunzia, la signora delle orecchiette per eccellenza. I cappellini colorati hanno adornato fili della luce e le lampadine che illuminano la strada.

“La nostra strada è stata sempre molto bella e conosciuta ai turisti, ma con poca luce”, racconta Nunzia. Tutti i residenti della strada, o quasi, hanno dato un piccolo contributo per predisporre le luci. “Poi – continua la signora di Bari vecchia – un ragazzo, Alessandro, ha deciso di allestire i fili e le lampadine con dei cappellini colorati”. La sera la strada, assicura Nunzia, “è uno spettacolo”.