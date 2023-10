E’ di Giovinazzo una delle migliori ricercatrici del mondo

C’è anche una giovinazzese nell’elenco dei ricercatori baresi più prolifici. Si tratta dell’ingegnere Rosa Maria Dangelico che si occupa di ingegneria gestionale, sostenibilità ambientale e consumo critico al Politecnico di Bari. Il nome della Dangelico compare negli elenchi stilati dalla «Top 2% Scientist», della prestigiosa casa editrice olandese Elservier, che basa la sua classica sul numero di pubblicazioni scientifiche e il loro impatto, dei migliori scienziati al mondo. Uno dei criteri usati per classifica è il numero di volte che lo scienziato di turno è menzionato o richiamati da altri colleghi nelle loro pubblicazioni. La ricerca della Dangelico riguarda la sostenibilità ambientale, con particolare riferimento alla sua integrazione nelle strategie, nelle attività di marketing e di sviluppo di innovazioni da parte delle imprese, nonché al comportamento dei consumatori nei confronti dell’acquisto e dell’utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale. Dopo dieci anni trascorsi, prima come ricercatrice e poi come professore associato, presso l’Università La Sapienza di Roma, è professore associato presso il Politecnico di Bari dove insegna «Strategia di prodotto verde e consumo sostenibile». Ha svolto le sue attività in Canada, alla McMaster University. Le sue attività di ricerca sono caratterizzate da diverse collaborazioni internazionali e sono pubblicate su prestigiose riviste internazionali.