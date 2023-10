Sole tiepido e mare caraibico… anche a Bari è tempo di “ottobrata”

Sole tiepido, mare piatto, temperature che dopo mezzogiorno superano anche i 30 gradi. Ecco servita l'”ottobrata italiana”, un periodo di estrema stabilità atmosferica, caratterizzato da temperature tutt’altro che autunnali. Questo termine deriva dalle tradizionali feste romane che chiudevano il periodo della vendemmia nel mese di Ottobre. Per celebrare il raccolto e la fine del duro lavoro, nelle giornate di giovedì e di domenica ogni famiglia organizzava una gita fuori porta (detta, per l’appunto, “ottobrata”) e così da ogni rione partivano dei carri adornati di campanacci, su cui sedevano le ragazze. Il resto della comitiva seguiva a piedi il carro fino alla destinazione.

E così anche nel capoluogo pugliese, i baresi – affascinati da sempre dal mare fuori stagione – non rinunciano a una passeggiata sulla spiaggia. E per quanti sono restii al cambio stagione “forzato” è sempre tempo per fare un bagno. A quanto pare, non è finita qui: per una svolta autunnale dovremo attendere ancora, probabilmente fino alla seconda decade del mese.