Ufficiale: esonerato il tecnico del Bari Michele Mignani

Michele Mignani non è più l’allenatore del Bari. Fatale per il tecnico genovese l’avvio stentato in campionato e i sette pareggi su nove gare ufficiali. La società dei De Laurentiis ha sollevato l’allenatore dal proprio incarico tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale e le pagine social del club: SSC Bari comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra il Sig. Michele Mignani.

Al tecnico di Genova va un sentito ringraziamento per la professionalità e la dedizione dimostrata ogni singolo giorno alla guida dei biancorossi condotti trionfalmente alla conquista di una promozione in Serie B, fino ad arrivare a un passo dal centrare un’impresa memorabile nella scorsa stagione. Con grande stima e riconoscenza per il tecnico e per l’uomo Mignani, capace di dimostrarsi persona di valore dentro e fuori dal campo, la Società ringrazia per l’impegno profuso augurando nel contempo un futuro denso di soddisfazioni umane e professionali.

Il successore di Mignani sarà Pasquale Marino. Nelle prossime ore l’annuncio ufficiale. Marino, classe 62, è un esperto allenatore nativo di Marsala. In carriera ha guidato diverse compagini come il Vicenza, il Brescia, il Palermo e il Catania. Non positive le ultime due esperienze sulle panchine di Spal e Crotone, conclusesi con due esoneri. (foto ssc bari)