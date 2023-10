Bari, in via Buozzi emergenza rifiuti: “Uno schifo” – VIDEO

La denuncia è di Luigi Cipriani del Movimento Riprendiamoci il Futuro. In un video riprende la situazione in via Buozzi, vicino alle case popolari, dove ci sono dei bidoni dell’immondizia completamente circondati da buste e rifiuti di ogni genere. “E’ uno schifo – denuncia Cipriani – questi bidoni sono insufficienti ma non solo, qui l’Amiu viene una volta alla settimana a ritirare l’immondizia e ovviamente si crea questo scenario tra topi, scarafaggi e insetti di ogni tipo. Manderemo formale denuncia al prefetto e alla Procura”.