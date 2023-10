Bari si illumina di azzurro per la nazionale: il programma

La Nazionale di calcio torna a Bari sabato 14 ottobre per l’incontro Italia-Malta, in programma al San Nicola, valevole per le qualificazioni a Euro 2024. L’Italia torna quindi a disputare una partita nel capoluogo pugliese, sette anni dopo l’amichevole Italia-Francia del settembre 2016. Già 49mila i biglietti venduti e si va verso il tutto esaurito.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Figc, supporta la presenza della Nazionale in città con una serie di eventi e attività che coinvolgeranno il più possibile cittadine e cittadini, luoghi simbolici e attività commerciali nei giorni che precedono l’evento. Varie le attività previste: dall’11 al 14 ottobre con “Le Vie degli Azzurri” diverse vie e negozi si vestiranno d’azzurro con allestimenti ed eventi a tema. Ancora, dall’11 ottobre, lo stadio San Nicola e alcuni dei più importanti monumenti e luoghi della città s’illumineranno d’azzurro, accompagnando la città fino al giorno della partita.

Inoltre, sabato 14 ottobre sarà anche l’occasione per rafforzare le relazioni tra il capoluogo pugliese e Malta: verrà, infatti, siglato il gemellaggio tra la Città di Bari e la Città maltese di Siġġiewi.

Le Vie degli Azzurri

Si è chiusa il 9 ottobre la call dell’amministrazione comunale rivolta alle attività commerciali cittadine, agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi per curare allestimenti o organizzare eventi a tema Nazionale dall’11 al 14 ottobre. La call si inserisce nell’ambito di d_Bari 2022-24, il programma di sostegno all’economia di prossimità del Comune di Bari. Per l’occasione “Il Museo del Bari”, partner dell’evento, metterà a disposizione materiali per l’allestimento (come magliette storiche e gagliardetti).

A seguito delle proposte arrivate all’amministrazione dalle attività commerciali cittadine, saranno quindi diversi gli appuntamenti dall’11 ottobre al giorno della partita: allestimenti di vetrine a tema Nazionale, eventi dedicati alla storia degli Azzurri con l’esposizione di maglie storiche, foto, e proiezioni di filmati di repertorio; mostre, momenti musicali e tante proposte gastronomiche dedicate agli Azzurri o alla contaminazione tra la cucina barese e quella maltese. Il programma dettagliato degli eventi è consultabile nell’ultima sezione del comunicato e sul sito www.dbari.it

Bari si illumina di azzurro

Dall’11 ottobre non solo lo Stadio San Nicola, ma anche diversi monumenti e luoghi simbolo della città si illumineranno d’azzurro, accompagnando la città in queste giornate di attesa. Il programma delle illuminazioni:

la fontana di piazza Aldo Moro, una delle piazze centrali del capoluogo pugliese, dall’11 ottobre al 14 ottobre;

la torre della Città metropolitana, sul lungomare Nazario Sauro, dall’11 ottobre al 14 ottobre;

lo stadio San Nicola dall’11 ottobre al 13 ottobre (per motivi di sicurezza lo stadio non potrà essere illuminato il giorno della partita);

il “Cavallo con gualdrappa” dello scultore Mario Ceroli, in corso Vittorio Emanuele, dall’11 ottobre al 14 ottobre;

il pennone del ponte Adriatico, dall’11 ottobre al 14 ottobre.

Gemellaggio tra Bari e Siġġiewi.

Sabato 14 ottobre, alle ore 10.30, nella sala giunta di Palazzo di Città sarà siglato il gemellaggio tra la Città di Bari e la Città maltese di Siġġiewi. Saranno presenti il sindaco di Bari Antonio Decaro e una delegazione maltese guidata da Dominic Grech, sindaco di Siġġiewi.

Le due città sono accomunate dalla devozione e dal forte legame con San Nicola, le cui ossa sono custodite nella Basilica pontificia del capoluogo pugliese, mentre a Siġġiewi si trova uno splendido duomo dedicato al Vescovo di Myra.

Programma “Le Vie degli Azzurri”

Di seguito il programma delle iniziative di “Le Vie degli Azzurri”:

36metriquadri

Via Putignani, 83

Verdebiancorosso in 36Metriquadri

Vetrina a tema

Sabato 14 ottobre aperitivo con prodotti tipici pugliesi

Anteprima boutique

Via Calefati, 61/d

Nel Blu dipinto di Blu: allestimento vetrine a tema e aperitivo tricolore aperto a tutti

14 ottobre ore 18.30

Aquilino Preziosi

Via Sparano, 29

Allestimento a tema della vetrina

Arredamenti Lucamante

Via Principe Amedeo 322/a-b 324

Mostra della pittrice Cristina Cara

Sabato 14 ottobre ore 18.00 Vernissage

Avoglia – Bottega di quartiere

Via Mauro Amoruso, 59

14 ottobre: Cena a tema Italia – Malta con contaminazioni di cucina maltese e barese

Banana Moon 1978

Corso Cavour, 45

Allestimento a tema della vetrina

BarProject lab

Via Ottavio Serena 35

Dal 12 al 14 ottobre: serata tricolore con mostre, vinili, proiezioni.

Bidonville Vintage Store

Via Melo, 224

Mostra ‘Passione Azzurra: tra vintage e collezionismo’.

La storia degli azzurri attraverso l’esposizione di maglie storiche e cimeli. In collaborazione con Giancarlo Romito, founder di footballworldgs2020, e-commerce di maglie da calcio made in Bari

Black28 casual store

Via della Resistenza, 136/138

Allestimento a tema della vetrina

Cafe Joli

Via Dante Alighieri, 285

14 ottobre: caffè dedicato alla Nazionale Italiana in tazza azzurra

Caffè Portineria

Via Roberto Da Bari, 58/a

Dall’11 al 14 ottobre: mostra di foto della Nazionale e playlist a tema

Calabrese Elettronica

Via Giulio Petroni, 33

Illuminazione di azzurro delle vetrine e proiezione di filmati di repertorio delle partite degli Azzurri

Centro ottico DMG

Via Gabrieli, 6

Occhiali da vista e da sole di colore azzurro in vetrina e scontistica dedicata

Delizie Della Campagna

Piazza Capitaneo, 36 – Palese

Allestimento con gagliardetti, bandiere, maglie e sciarpe

Dolce Arte

Via Trevisani, 203

12 ottobre: Laboratorio di tecnica di velatura su tela ‘Diamo forma ad una palla azzurra’

Escape Campus

Piazza Umberto I, 22

Sabato 14 ottobre

Servizio di face-painting a tema azzurri

Erboristeria Naturamica

Via Principe Amedeo, 305

Presentazione delle nuove linee L’erbolario di Lodi

Flyme – Travel and service retail

Aeroporto Internazionale di Bari-Karol Wojtyla

Allestimento e gara di palleggi

Giardini di Frida

Parco Campione – Via Caccuri con angolo via Angelini

Allestimento a tema del locale e ristoro post match

Glam Sabino Milella

Via Manzoni, 103

13 ottobre ore 19.30

Gli Azzurri e la moda insieme. Con Angelo Sisto, allenatore del Molfetta calcio

Gola Bistrot

Via Camillo Rosalba, 47/k

14 ottobre dalle 11.30 alle 15.30

Quelli che aspettano gli Azzurri: accoglienza in tavola con aperitivo e pranzo tipico a km zero. Brindisi propiziatorio e mostra fotografica dedicata alle imprese degli Azzurri nella storia.

KIBari b&b

Via Garruba, 118

Allestimento a tema della struttura

La Pesciera

Via De Rossi, 159 Bari

11 ottobre: Cena con pesce azzurro

Le Scelte di Terrena

Via Alessandro Maria Calefati, 124

Allestimento della vetrina con accessori e gioielli in azzurro

Libreria Monbook Mondadori

Via Scipione Crisanzio 16

Allestimento a tema della vetrina

Madre Natura Via Amendola, 85

Allestimento vetrina a tema

Manu122

Via Abate Gimma, 122

La boutique degli Azzurri. Allestimento vetrine e gioco di luci azzurre

Milly boutique

Via Principe Amedeo, 342 Bari

Presentazione della nuova collezione Autunno -Inverno 2023/2024

Parafarmacia Pet

Via Paolo Lembo, 3

Allestimento a tema delle vetrine

Pescobar

Largo Adua, 29

Menù tricolore e allestimento luminoso del locale

Portineria21

Via Cairoli, 137/a

Drink Azzurro. Una nuova proposta nella drink list per sostenere la Nazionale a Bari.

PuntoCasa 2

Via Principe Amedeo, 330/A

Giovedì 12 ottobre dalle 18.30, “Il pomeriggio è Azzurro”:

Musica, aggregazione e favole sportive dedicate alla Nazionale Italiana di calcio con l’artista barese Davide Ceddìa, Associazione AMICHI di M.Visaggi, Alessandro Antonacci (LeZZanzare) e Associazione Tou.Play

Ristorante Samuele Pastanella

Via Nicolò Piccinni, 110

Sabato 14 ottobre 19.30

Evento Azzurro

Tania Calzature

Via Manzoni, 107

Presentazione in vetrina della nuova collezione Pantofole Grunland in tema azzurro

Urban l’assassineria urbana

Via Nicolai, 10 Bari

L’assassina tricolore. Una versione ‘nazionale’ del piatto tipico barese

Via della Spiga Milano

Via Abate Gimma, 59

Bluday – allestimento in blu. Allestimento delle vetrine con abiti eleganti nelle nuance del blu e azzurro.