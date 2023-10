Dottorato honoris causa dell’Uniba alla filosofa Judith Butler

Lunedì 16 ottobre 2023 alle ore 14.00 nell’ Aula Magna “Aldo Cossu” del Palazzo Ateneo Judith Butler, riceverà prima in Italia, il Dottorato Honoris Causa in “Gender Studies”. La cerimonia per il conferimento del Dottorato Honoris Causa in Gender Studies a JUDITH BUTLER, filosofa americana, raffinata teorica e fondatrice degli studi di genere, sarà aperta dai saluti del Rettore Stefano Bronzini. Seguirà la lectio magistralis di Judith Butler dal titolo “Imagining beyond Fear and Destruction” che inaugurerà anche il convegno annuale della rete internazionale di ricerca filosofica Nosotrxs.

Il Dottorato di interesse nazionale in Gender Studies incardinato nel Dipartimento di ricerca e innovazione umanistica dell’Ateneo barese, coordinato da Francesca R. Recchia Luciani, è al suo primo ciclo ed è stato promosso dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in convenzione con altre 15 università e con docenti italiane e straniere.

Il titolo di dottore di ricerca honoris causa è conferito a personalità che si sono particolarmente distinte per meriti scientifici, culturali e sociali, di rilievo nazionale e internazionale, chiaramente riconosciuti a livello pubblico e che abbiamo contribuito in modo significativo al progresso scientifico delle discipline coerenti con il dottorato che viene conferito.