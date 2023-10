Investito sulla provinciale a Triggiano, l’addio al 44enne

Sarà rimpatriata venerdì 13 ottobre nel suo Paese di origine, dove saranno celebrati i funerali e poi sarà sepolto, la salma di Kakhaber Makalatia, il quarantaquattrenne georgiano, ma residente da tempo a Triggiano, investito e ucciso da un’auto nella serata di mercoledì 4 ottobre mentre in bicicletta tornava a casa dalla sua famiglia, la moglie Khatuna e il figlioletto di appena sette anni: l’uomo ha lasciato anche altri due figli più grandi avuti da una precedente relazione e due fratelli, che vivono in Georgia.

Il Pubblico Ministero della Procura di Bari, dott. Claudio Pinto, titolare del procedimento penale per omicidio stradale automaticamente aperto in capo al conducente del Suv Kia che lo ha travolto, un ottantenne residente a Bari ma di fatto domiciliato nella stessa Triggiano, non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia, essendo evidente che il decesso è stato dovuto unicamente ai politraumi riportati in seguito all’incidente, e venerdì 6 ottobre ha rilasciato il nulla osta alla sepoltura dando così modo alla moglie, che è assistita da Studio3A, di avviare le procedure per il rimpatrio.

Prima della partenza per la Georgia, però, per tutto il pomeriggio di giovedì 12 ottobre, presso la Casa funeraria dell’impresa di onoranze funebri “L’Addolorata”, in via San Giorgio 5/I, a Triggiano, per volontà della moglie si svolgerà una veglia funebre per dare modo di dare l’ultimo saluto al marito anche alla comunità della cittadina barese dove la coppia si era stabilita da tanti anni ed era ben inserita e dove la tragedia ha destato profonda commozione, tanto che la scuola frequentata dal loro bambino ha anche lanciato una gara di solidarietà, una raccolta fondi, per sostenere la famiglia rimasta senza papà.

Makalatia, com’è tristemente noto, all’incirca alle 20 del 4 ottobre, stava pedalando lungo la Provinciale 60, che collega Triggiano al quartiere San Giorgio, nei pressi del centro commerciale Bariblu, procedeva contromano, all’estrema destra della strada, nello spazio dedicato alle biciclette, quando, per cause che dovranno essere accertate dai carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato i rilievi, e dall’inchiesta della magistratura, è stato investito dal conducente della vettura.