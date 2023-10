Mafia, sotto attacco le campagne baresi: potenziati i controlli

Grande attenzione alle fenomenologie criminose che interessano il comparto agricolo sul territorio dell’area metropolitana di Bari e controlli mirati e ad ampio raggio in occasione della prossima campagna olearia. Sono le misure affrontate ieri, in Prefettura durante la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Bari, Francesco Russo, allargato alla partecipazione dei Presidenti provinciali delle Associazioni rappresentative degli agricoltori CIA Levante, Confagricoltura, Coldiretti, Copagri unitamente al rappresentante dell’Associazione dei Frantoiani di Puglia.

Dall’analisi effettuata durante l’incontro è emersa l’esigenza di accompagnare l’attività delle Forze dell’Ordine,costantemente impegnate nella prevenzione e contrasto dei reati che colpiscono il settore agricolo, importante segmento dell’economia pugliese, oggetto di reati predatori, danneggiamenti e racket che minano lo sviluppo della produzione agroalimentare.

Sono state delineate dal Prefetto e dai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, in condivisione con i rappresentanti di categoria, le più generali strategie intese a rafforzare il sistema di sicurezza nel settore, attraverso un lavoro di georeferenziazione delle aree agricole più sensibili, una ottimale estensione degli strumenti di difesa passiva di videosorveglianza, ed una sempre più stretta collaborazione da parte delle associazioni e dei loro consociati a denunciare e segnalare alle Forze di polizia ogni situazione e movimento sospetto nelle zone rurali.

Nell’immediato, durante la prossima campagna olearia, è stata disposta l’intensificazione dei servizi di controllo al fine di prevenire i fenomeni dei furti di olive e rapine in danno di autotrasportatori di olio extravergine in transito lungo le direttrici stradali del territorio provinciale, ritenute più a rischioe maggiormente interessate da tale trasporto.

​Sul tavolo del Comitato anche le misure organizzative e di sicurezza per la partita Italia – Malta, valevole per le qualificazioni ai campionati Europei di Calcio UEFA EURO 2024, che avrà luogo a Bari il 14 ottobre prossimo presso lo Stadio San Nicola.

​Presenti alla riunione il Sindaco di Bari, il Direttore Generale e il Comandante della Polizia Locale di Bari, il delegato per la gestione dell’evento della Federazione Italiana Giuoco Calcio, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Direttore del Servizio 118, i rappresentanti della ASL e del Policlinico di Bari.

​Il Comune di Bari dedicherà particolare attenzione al piano parcheggi e al piano di viabilità che sarà messo a punto ed eseguito dal Comando di Polizia Locale in considerazione del consistente afflusso di tifosi. I parcheggi saranno vigilati dagli steward messi a disposizione dalla FIGC e presso i park and ride cittadini saranno predisposti bus navetta dell’AMTAB da e verso lo Stadio al fine di alleggerire il traffico veicolare.

​Per evitare lunghe attese ai tornelli sarà consentito l’accesso allo Stadio a partire dalle ore 17.00. Si ricorda, altresì, che l’accesso allo stadio potrà essere consentito esclusivamente alle persone, sia maggiorenni che minorenni, possessori di titolo di ingresso o di biglietto di accredito. Al termine della riunione il Prefetto ha demandato al“tavolo tecnico” coordinato dal Questore la predisposizione operativa dei rafforzati servizi di vigilanza e controllo a garanzia del sereno svolgimento dell’atteso incontro di calcio della Nazionale Italiana.