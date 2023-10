Vasco Rossi raddoppia: nuova tappa a Bari a giugno

Vasco Rossi raddoppia a Bari. Dopo il sold out per la prima tappa del 25 giugno al San Nicola il cantante ha comunicato una seconda data il 26 giugno. A Bari già per la prima data si è registrato un tutto esaurito nel giro di poche ore. I fan però hanno una seconda possibilità, grazie appunto al raddoppio della tappa barese.

I nuovi biglietti per il Vasco Live 2024 saranno disponibili dal:

11 Ottobre dalle ore 12:00 per il Blasco Fan Club

12 Ottobre dalle ore 12:00 apertura vendite su Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone.