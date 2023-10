Bari, alta velocità e sosta selvaggia: in un mese 15mila multe

Quindicimila sanzioni in un mese (dal 26 agosto al 30 settembre) per violazioni al codice della strada, dai divieti di sosta all’alta velocità. Pugno di ferro della polizia locale anche nei confronti degli “incivili dei rifiuti”. Sono state emesse, nello stesso periodo, 378 multe per conferimento di immondizia fuori orario, 23 per mancata raccolta differenziata, 32 per mancata pulizia dei suoli privati da erbacce e sterpaglie (pericolose per gli incendi), 43 per abbandono di rifiuti in strada (anche nei confronti di commercianti che non avevano posizionato posaceneri davanti alle loro attività), 94 per abbandono di rifiuti nelle zone del porta a porta. Significativo il dato delle 107 violazioni da parte di residenti di altri comuni scoperti a gettare immondizia a Bari. Un fenomeno sul quale il Comune ha ampliato l’attenzione soprattutto in vista dell’avvio del nuovo porta a porta nel municipio IV. Per quanto riguarda invece le attività commercianti, 14 le multe che hanno riguardato l’abusiva occupazione del suolo pubblico. Scoperti cinque locali che diffondevano musica oltre mezzanotte, pubblicizzando anche gli eventi di intrattenimento sui social.

I controlli stanno riguardando anche il mondo che ruota attorno al turismo. Dal 26 agosto al 30 settembre è stata individuata un’altra struttura extraricettiva, precisamente un bed and breakfast, che esercitava attività senza la “Scia”(Segnalazione certificata di inizio attività); un’altra struttura che non aveva uno spazio comune per la consumazione della prima colazione; 2 strutture avevano omesso di esporre al pubblico la tabella dei prezzi.

Sono stati inoltre intensificati i controlli sulle guide turistiche e sono stati trovati tre soggetti che permettevano a personale non abilitato di esercitare la professione di guida o accompagnatore turistico. Le ispezioni della polizia locale hanno riguardato anche i taxi e gli ncc. E in un solo mese sono stati trovati ben 14 ncc (noleggio con conducente) privi di licenza. E’ quindi scattato il fermo amministrativo del veicolo e il ritiro della carta di circolazione.