Bari, scontro scooter e furgone: in gravi condizioni un 15enne

E’ in gravi condizioni il ragazzo che a bordo del suo scooter questa mattina si è scontrato con un furgone. Il grave incidente è avvenuto all’incrocio tra via Dante e via Quintino Sella. Il ragazzo circa 15 anni è stato trasportato in codice rosso al Policlinico. Ha riportato un trauma cranico ed è in osservazione intensiva.

Intanto è ricoverato in rianimazione al Policlinico, con un gravissimo trauma cranico, anche il 15enne coinvolto in un altro incidente stradale sabato sera su via Del Tesoro al San Paolo. Anche il minorenne era a bordo di una moto.

(Foto repertorio)