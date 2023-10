Bari, si spaccia per tecnico ed entra nelle case: paura a Palese

Si spaccia per tecnico di antenna con l’intento di entrare in casa e rubare. Accade a Palese, a segnalarlo sono gli stessi residenti che sui social hanno lanciato un appello per allertare la cittadinanza, che recentemente aveva lamentato problematiche proprio relative al segnale tv. “Si aggira per case e condomini un tipo spacciandosi per tecnico di antenna con mascherina sul viso e un filo tra le mani, tipo da elettricisti. Fate attenzione perché cerca di entrare nelle case” – si legge in un post pubblicato sui social al quale hanno fatto seguito diversi commenti. “È successo a noi – racconta una residente – la signora del piano di sotto ha chiamato me ed è sparito. Non aprite i portoni”.

“Non mi è successo personalmente – racconta a Borderline24 una residente – ma ne stanno parlando tanto a Palese. Purtroppo stanno approfittando dei disagi che molti stiamo avendo al segnale tv, forse entrano nelle case dei più fragili, come gli anziani o le persone sole. Più controlli a Palese non farebbero male, siamo allo sbando” – conclude.

Foto Freepik