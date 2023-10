Soldi dai pazienti per saltare le liste d’attesa: licenziato l’oncologo Vito Lorusso, precedentemente sospeso dal servizio. Lo ha deciso l’Istituto tumori “Giovanni Paolo II”. “A seguito della decisione dell’Ufficio procedimenti disciplinari, ha disposto il licenziamento disciplinare senza preavviso del dottor Vito Lorusso” – scrive l’istituto in un a nota.

Lorusso, ex direttore dell’unità operativa di oncologia medica tumori di Bari, era stato arrestato a luglio scorso in flagranza di reato. L’accusa a suo carico è quella di concussione e peculato. Secondo quanto emerso il medico avrebbe ricevuto denaro in cambio di favori relativi alla riduzione delle tempistiche per le liste d’attesa permettendo così, dietro pagamento, di accedere con tempi ridotti alle prestazioni sanitarie.

Foto Facebook Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ Bari – IRCCS