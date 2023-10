“Bimbo lasciato su scuolabus a Bari”, il Comune avvia istruttoria

Un bimbo di 3 anni sarebbe stato lasciato su uno scuolabus del Comune per tre ore questa mattina. Il piccolo, salito regolarmente sul pulmino, non sarebbe stato accompagnato a scuola. Il pulmino è rimasto parcheggiato sotto il sole dalle 9 alle 12. Quando l’autista è ritornato sul mezzo ha trovato il bambino solo, in lacrime e accaldato. I genitori, che hanno raccontato la storia a Telebari, hanno sporto denuncia.

Il Comune ha avviato controlli con la ditta che si occupa del servizio e non si escludono azioni disciplinari nei confronti del dipendente.

“Domani acquisiremo informazioni dalla scuola e dall’azienda dei trasporti – commenta l’assessore Paola Romano a Borderline24 – dall’istruttoria capiremo se e quali penali applicare, sino alla eventuale risoluzione del contratto”. (Foto repertorio)