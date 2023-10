Counseling psicologico negli atenei, la Puglia investe 306mila euro

Counseling psicologico negli atenei, la Puglia è pronta ad investire 306 mila euro. È quanto previsto da un accordo di collaborazione siglato tra la Regione e i quattro atenei pubblici regionali. Obiettivo: rafforzare il servizio di counseling psicologico a disposizione degli studenti e delle studentesse all’interno delle università.

L’iniziativa, in particolare, è stata presentata questa mattina ed è rivolta a ragazzi e ragazze che vivono un momento di difficoltà o un personale disagio correlato a diversi fatotri, tra questi transizioni, interruzioni, blocchi, ma anche ritardi nel perseguimento degli obiettivi di studio e carriera. Tramite l’accordo in questione, la Regione Puglia, metterà a disposizione delle università un contributo di 304mila euro all’anno per il prossimo triennio on l’intento

Con questo accordo, la Regione Puglia metterà a disposizione delle università pugliesi un contributo pari a 304.000 euro all’anno per le prossime tre annualità per incrementare il proprio servizio di counseling psicologico. “L’investimento della Regione Puglia per il benessere psicologico degli studenti e delle studentesse universitarie – ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo – è di quasi un milione di euro. Si tratta di un impegno importante e quanto mai necessario per far fronte all’aumento delle richieste di supporto e di assistenza registrate dagli sportelli delle università, ancora più numerose dopo il COVID-19, che ha fatto emergere con grande forza quanto sia nodale prendersi cura della salute propria mentale, specialmente nelle delicate fasi di crescita e di sviluppo psico-fisico”. “Questo accordo – ha proseguito l’assessore – consentirà di incrementare il servizio di counseling psicologico all’interno delle università, aumentando il numero di psicologi e psicoterapeuti a cui gli studenti possono rivolgersi in un momento di difficoltà”.

