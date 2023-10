In Puglia si va a mare anche ad ottobre. I lidi: “Non conviene aprire”

In Puglia si va al mare anche ad ottobre. Le temperature di questi giorni hanno consentito ai baresi e non, infatti, di godersi le belle giornate anche ad autunno. Ieri infatti in tanti hanno approfittato del caldo per trascorrere la giornata in spiaggia, sdraiati su lettini. Ma solo alcuni stabilimenti (la maggior parte) erano aperti. Infatti altri hanno deciso di non aprire perché dicono: “Non conviene”.

“Il prolungamento della stagione balneare – spiega infatti Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari Italia aderente a Federturismo Confindustria – non è una questione di convenienza, anzi molto spesso il gioco non vale la candela, a causa del costo del lavoro non adeguatamente proporzionato ai ricavi e ai costi di natura energetica a cui siamo sottoposti per tenere aperte le strutture.

Lo facciamo – conclude Licordari – unicamente in rimessa, come investimento per dare un servizio ulteriore alla clientela e come investimento per le prossime stagioni, favorendo comunque la circolazione di persone nelle località turistiche a beneficio di tutte le comunità costiere”.