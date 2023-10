Ipertensione, a Bari un pomeriggio dedicato a screening e prevenzione

Nella giornata di domani, giovedì 12 ottobre, a partire dalle ore 16, nel Polo socio-sanitario di prossimità, in via Re David 76, si terrà un pomeriggio di prevenzione e screening sull’ipertensione. L’evento sarà condotto da Cesare De Virgilio Suglia, medico di medicina generale, specializzando in medicina di comunità.

L’appuntamento, aperto a tutti, rientra nel calendario di eventi di informazione ed educazione sanitaria promossi dalla struttura finanziata dall’assessorato al Welfare e gestita dalle organizzazioni no profit Psicologi per i Popoli Bari e BAT, Medici con l’Africa CUAMM Bari e cooperativa sociale C.A.P.S. presso la quale è attivo uno sportello cittadino di orientamento e consulenza socio-sanitaria, a beneficio di utenti e nuclei familiari in condizione di difficoltà, persone migranti e senza dimora, che necessitino di orientamento ai servizi. All’interno del presidio, è impiegata un’équipe socio-sanitaria multidisciplinare, formata da medici, psicologi, assistenti sociali: al fine di abbattere le barriere linguistiche, nel servizio operano anche mediatori culturali.

