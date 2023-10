Lecce, cade da impalcatura durante lavori: grave 33enne

Un giovane imprenditore di 33 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce in seguito a una caduta avvenuta nel pomeriggio di oggi. L’uomo, in particolare, secondo quanto emerso, sarebbe caduto dall’impalcatura di un cantiere situato all’interno di una villetta a Lecce da un’altezza di circa 3 metri. Sul posto immediato l’intervento degli operatori del 118 per i soccorsi oltre che della Polizia di Stato e dello Spesal che si stanno occupando di effettuare i rilievi e hanno avviato un’indagine per accertare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Foto repertorio