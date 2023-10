Picchiato fuori la scuola De Lilla di Bari: ferito un 15enne

Uno studente minorenne dell’istituto professionale Santarella-De Lilla di Bari è stato aggredito ieri, all’uscita di scuola. A colpirlo sarebbero stati due studenti dello stesso istituto. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe scaturita al termine di un diverbio. Il giovane, dopo l’intervento dell’ambulanza, è stato trasportato al Policlinico di Bari. E’ ferito e non è in gravi condizioni. Ha riportato un trauma cranio facciale ed è ricoverato in otorinolaringoiatra. Sul caso indaga la squadra mobile della Polizia allertata dalla stessa struttura medica.