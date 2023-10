Stangata Rc Auto, a Bari premio cresciuto del 21,9%

La corsa dell’Rc auto non stenta a rallentare tanto è vero che, secondo l’Osservatorio di Facile.it, in soli 12 mesi il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Bari è cresciuto del 21,9% arrivando, a settembre 2023, a 662,72 euro, vale a dire quasi 120 euro in più rispetto allo scorso anno. L’unica buona notizia è che la provincia è tra le aree pugliesi dove il rincaro è stato più contenuto.

A livello regionale, i premi medi sono cresciuti del 25,2%, con incrementi a doppia cifra in tutte le province pugliese; a guidare la classifica dei rincari è Lecce, che ha visto un incremento del 29,5% (premio medio pari a 555,13 euro), seguita da Brindisi (+28,3%, 661,27 euro) e Taranto (+28,1%, 678,34 euro). Aumenti inferiori alla media regionale per Barletta-Andria-Trani (+24,8%, 711,65 euro) e Bari (+21,9%, 662,72 euro). Chiude la graduatoria Foggia, che in 12 mesi ha segnato un rialzo del 20,4%, arrivando a 863,31 euro.

In valori assoluti, a settembre 2023, Foggia è risultata essere la provincia più cara della regione, Lecce la più economica.

A seguire la tabella con il premio medio registrato a settembre 2023 e la variazione percentuale annuale: