A Bari è ancora estate, cittadini e turisti al mare: “Ultimi tuffi”

C’è chi prende il sole, chi pesca, chi si tuffa. Accade a Bari, dove, a poche settimane dall’avvio dell’autunno, sembra di essere ancora in estate. Basta farsi una passeggiata sulla litoranea: da Santo Spirito, sino a Bari, cittadini e turisti non ne vogliono proprio sapere di “fare il cambio stagione” in armadio, passando al vestiario autunnale. “Il costume ancora non ho avuto il coraggio di toglierlo di mezzo – racconta una cittadina – nel tempo libero, nonostante il lavoro, ne approfitto per fare un tuffo. Sono gli ultimi prima dell’inverno che per fortuna qui è bello sempre”. Dello stesso avviso è una turista che arriva dalla Germania: “Prima di partire ho visto il meteo, ero titubante, poi un’amica in Puglia mi ha consigliato di portare le cose per il mare. Ha fatto bene. Qui sembra ancora estate” – conclude.

Ma il meteo sarà clemente ancora per pochi giorni. A partire dalla prossima settimana infatti le temperature scenderanno sino a toccare una massima di 23 gradi e una minima di 16. Da metà ottobre dunque, si entrerà nel vivo della stagione autunnale per prepararsi poi all’inverno. Fino a questo weekend però, nonostante il cielo parzialmente nuvoloso, le temperature oscilleranno dai 26 ai 18 gradi e sarà ancora possibile approfittarne per un “ultimo tuffo”.