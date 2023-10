Artigianato pugliese, approvate le “zone speciali”

E’ stato approvato all’unanimità dalla IV commissione del Consiglio regionale pugliese il disegno di legge per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell’artigianato pugliese. Il testo, illustrato dall’assessore allo sviluppo economico Alessandro Delli Noci, “risponde all’esigenza di emendare la legge dell’aprile scorso a causa di alcune osservazioni da parte del governo centrale”. In particolare l’Ufficio legislativo del ministero Economia e delle Finanze ha rilevato l’inopportunità della definizione di “zone franche artigianali” per le aree da individuarsi per “il supporto all’insediamento e all’aggregazione delle imprese artigiane”, creando condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi. La Regione ha recepito tale osservazione eliminando la definizione di “zone franche artigiane” e individuandole come “zone speciali”.