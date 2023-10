Bari, caos a Poggiofranco tra lavori in corso e rotatorie

Fino a qualche mese fa l’incubo era su via Sangiorgi e viale Pasteur. Adesso il caos traffico si è spostato a Poggiofranco, per la precisione da via Mazzitelli a via Cotugno. In tilt, soprattutto negli orari di punta, la rotatoria che permette da una parte di proseguire per tangenziale o per Poggiofranco e dall’altra di rientrare verso viale Orazio Flacco. Ogni mattina e ogni pomeriggio quella rotatoria e quel tratto di strada, anche a causa dei lavori in corso sui sottoservizi che hanno ridotto la strada ad una sola carreggiata, è diventato l’incubo degli automobilisti.

Del caso se ne è parlato anche in Consiglio comunale. Il consigliere Marco Bronzini ha chiesto un pronto intervento da parte dell’amministrazione comunale anche con un cambio di sensi di marcia, in modo da alleggerire il traffico. “Abbiamo dato mandato di effettuare una simulazione di traffico nella zona di Poggiofranco – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso – per capire se conviene effettuare dei cambi di senso di marcia. Con una simulazione del traffico possiamo capire i pro e i contro. Nelle more dei risultati, stiamo lavorando sulla regolamentazione del semaforo in base ai flussi di auto”.