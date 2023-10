Bimbo dimenticato su scuolabus a Bari, licenziata assistente

Sospeso l’autista e licenziata l’assistente: questi i provvedimenti applicati dall’azienda che si occupa degli scuolabus a Bari. Ieri mattina i due dipendenti non si sarebbero accorti della presenza di un bimbo su uno scuolabus diretto alla Lopopolo, scuola dell’infanzia del rione San Paolo. Il piccolo, salito insieme agli altri, sarebbe rimasto sul mezzo per tre ore, sotto il sole. Fin quando alle 12 l’autista ha ripreso il veicolo e si è accorto del piccolo, accaldato e piangente. I genitori si sono accorti che qualcosa non andava quando non hanno ricevuto notizie sul pasto del bambino. Il piccolo non era proprio arrivato a scuola. Momenti di panico e poi la scoperta nello scuolabus. I genitori hanno presentato denuncia ai carabinieri mentre il Comune ha chiesto un’istruttoria alla ditta che si occupa del servizio. Il Comune è pronto ad applicare delle penali fino alla risoluzione del contratto per grave inadempienza: l’assessore alle Politiche educative, Paola Romano, è in attesa della relazione della ditta che gestisce il servizio in appalto per il Comune. (foto repertorio)