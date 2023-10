Rischi del territorio, la Protezione civile in 700 piazze italiane

Torna ‘Io non rischio’, la campagna della Protezione Civile che ha l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione nel nostro paese: sabato e domenica in 700 piazze italiane saranno operativi stand e banchetti informativi per far conoscere ai cittadini i rischi del territorio in cui vivono e far capire che anche i comportamenti di ciascuno sono fondamentali, in caso di emergenza, per salvare la propria vita e quella altrui “Ridurre gli effetti dei rischi naturali è possibile” sottolinea il Dipartimento ricordando che la due giorni chiuderà la settimana dedicata alla Protezione civile e vedrà in piazza migliaia di volontari. ‘Io non rischio’ è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con l’Associazione nazionale pubbliche assistenze (Anps), l’Ingv, la Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica (Reluis), la Fondazione Cima, la Conferenza delle Regioni e l’Anci. Sul sito ufficiale www.iononrischio.gov.it e sui profili social della campagna è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili, aggiornamenti sugli appuntamenti in programma e la mappa con le piazze aderenti.