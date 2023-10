Tassa soggiorno a Bari, in dieci giorni introiti per 54mila euro

“Quello della tassa di soggiorno è stato un lungo percorso che ci ha portati ad approvare un provvedimento molto importante per la città di Bari. Un lunghissimo lavoro, fatto di concerto con tutti i soggetti presenti al tavolo delle associazioni di categoria del settore che hanno voluto collaborare e che ha tenuto conto delle richieste e delle proposte proprio delle associazioni. La tassa di scopo vedrà migliorare i servizi in città utili soprattutto a supporto del comparto professionale turistico”. A parlare è l’assessore al Turismo, Ines Pierucci, in risposta al ricorso depositato da Federalberghi.

“Continueranno i controlli e le operazioni della task force comunale per il contrasto all’abusivismo nelle strutture ricettive – continua – nel mese di settembre sono state emesse venti sanzioni nei confronti di chi opera alle spalle delle strutture autorizzate. Capisco gli interessi di tutti ma bisogna avere il coraggio di andare avanti. Colgo l’occasione per porgere un appello invitando ad iscriversi a tutte quelle strutture che non lo abbiano ancora fatto sulla piattaforma pay tourist provvista di un sevizio sempre a disposizione degli utenti, strumento che accompagnerà i gestori alla facilitazione degli adempimenti da osservare. La piattaforma é performante sia per la gestione dei flussi che vedono dall’ 1 ottobre ad oggi la presenza di quasi quindicimila turisti in più di mille strutture registrate, sia per la gestione unificata e completa degli adempimenti da parte delle strutture ricettive. Siamo sicuri che il percorso iniziato favorirà il lavoro di tutti e volgerà a migliorare i servizi turistici della città di Bari”

Gli introiti registrati in dieci giorni hanno superato quota 54mila euro. “Sono dispiaciuta per questo ricorso perché chi lo fa è a capo di strutture che beneficeranno di queste risorse che arriveranno. Quindi è una mossa davvero incomprensibile e contraddittoria. Oltre a ribadire il fatto che la tassa di soggiorno esiste in tutto il mondo”, conclude Pierucci.