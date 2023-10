Turismo, la Puglia vola. Emiliano: “Un risultato davvero importante”

“La Puglia conferma il suo successo come destinazione turistica con una crescita dei flussi internazionali nei primi otto mesi del 2023. Un risultato davvero importante”. E’ il commento del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ai dati sul turismo presentati alla fiera TTG di Rimini. “Lo sviluppo del settore dell’accoglienza – ha detto – ha portato la Puglia ad essere una meta ambita anche nei mesi che anticipano e seguono la stagione estiva, dimostrando un grande risultato nelle politiche di destagionalizzazione regionale. Solo nel mese di settembre 2023 si stima un aumento per arrivi e presenze fra il 5 e il 7% come risulta da un campione di dati del 36% del totale delle strutture ricettive per una copertura del 66% dei posti letto. La nostra terra viene scelta non solo per i paesaggi mozzafiato, il mare più pulito d’Italia, i numerosi cammini e le bontà enogastronomiche ma anche per la sua capacità di accogliere. Siamo anche orgogliosi dei premi ricevuti durante TTG Travel Experience tra le destinazioni con la migliore reputazione”.