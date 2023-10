A Bari apre la terza sede della Lidl: sarà in via Capruzzi

Gli ex uffici della Regione ospiteranno la terza sede della Lidl a Bari. Sono iniziati i lavori di ristrutturazione in pieno centro, precisamente in via Capruzzi. Lidl continua quindi a puntare su Bari dopo la prima apertura vicino al ponte Adriatico e la seconda in via Napoli. Adesso tocca al centro, in una location diversa dal solito, dove l’azienda dovrà in qualche modo trovare spazi anche per i parcheggi. Per ora non ci sono ancora ricerche di lavoro in corso nella zona di Bari così come non si conoscono i tempi di una eventuale apertura.