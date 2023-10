A Triggiano e Capurso due nuove stazioni, “Pronte nel 2026”

Capurso e Triggiano avranno due nuovi stazioni. È stata infatti aggiudicata la gara di Ferrovie del Sud Est, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, per la progettazione definitiva e i lavori per il completamento delle stazioni di Triggiano e Capurso. Il progetto prevede anche la sistemazione delle aree esterne e una

pista ciclabile che collegherà le due nuove stazioni per incentivare una viabilità urbana e intermodale più sostenibile.

I lavori rappresentano la prosecuzione del progetto di raddoppio del binario della linea ferroviaria Bari-Putignano (via Conversano), tra le stazioni di Bari Mungivacca e di Noicattaro e di interramento della tratta Triggiano – Capurso. Il progetto è finanziato con fondi regionali e del PNRR per un importo complessivo di circa dieci milioni di euro. I lavori inizieranno nel primo trimestre del 2024 e si concluderanno entro il 2026. Entrambe le stazioni saranno dotate di atri, una biglietteria, un esercizio commerciale, servizi igienici, scale fisse e mobili e ascensori collegati alle banchine. Sia a Capurso che a Triggiano le stazioni avranno due ingressi: quello principale al fabbricato sarà direttamente collegato al piazzale viaggiatori, quello secondario sarà rivolto verso il centro città e collegato al piazzale viaggiatori da un marciapiede. Gli spazi, concepiti non solo come luoghi di passaggio ma anche da vivere, avranno ambienti interni ampi e confortevoli, ben illuminati e integrati con l’area esterna. Intorno ai nuovi fabbricati sorgeranno aree in parte pavimentate e in parte attrezzate a verde con percorsi ciclo-pedonali di collegamento tra le due estremità della galleria ferroviaria.