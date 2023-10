Bari, continua lo scempio di corso Italia: “Non puliscono mai”

“Corso Italia non viene spazzata da giorni, nessuno viene a pulire e noi viviamo nello schifo”. La denuncia è di Luca Bratta, rappresentante di un comitato spontaneo di cittadini. Sotto accusa le condizioni in cui versa la strada. “Qui è ben visibile il fallimento di un’intera amministrazione e dei principali assessorati, gli stessi ormai assenti da tempo sul territorio – spiega – Molte strade della nostra città non vengono spazzate ormai da mesi come lo stesso corso Italia, che vanta un progetto di riqualificazione chiuso nel cassetto e usato puntualmente ogni cinque anni per le campagne elettorali. La domanda sorge spontanea, ma i nostri assessori camminano a piedi per strada?”