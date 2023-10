Bari, topi a spasso a Pane e Pomodoro: turisti furibondi

In un periodo in cui Bari è piena di turisti, anzi completamente sold out. Ma soprattutto in un periodo in cui le temperature poco autunnali permettono ai baresi (e non) di godersi le ultime giornate di sole lasciano senza parole i commenti sulla spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro espressi dai turisti. Su Google sono pubblichi a tutti. Non è sicuramente la prima volta che vengono avvistati topi che scorrazzano liberamente sull’arena e sugli scogli (alcuni sono stati visti galleggiare nelle acque marine), ma leggerlo sulle recensioni dei viaggiatori che arrivano in città rappresenta tutt’altro che una bella immagine per Bari.

Alcune parole utilizzate dagli stranieri per descrivere la spiaggia sono davvero dure. Una ungherese, ad esempio lascia una sola stella di valutazione (5 è il massimo) perché racconta di aver visto: “Topi morti che giacciono sull’erba della spiaggia”. Sempre un’altra turista proveniente dall’Ungheria spiega come “La spiaggia è dotata di zona sabbiosa, servizi igienici, doccia, parco giochi e parco fitness. Purtroppo ci sono molti mozziconi sulla sabbia e anche alcuni topi che correvano tra i bagnanti”. Ancora un altro viaggiatore in vacanza solo una settima fa a Bari riferisce di non “aver mai immaginato che in Italia esistesse una spiaggia di cosi bassa qualità. Con ratti tra le rocce. Acqua puzzolente e alghe”. Indipendentemente dalla presenza dei topi poi una viaggiatrice inglese lamenta “l’assenza di bar e di nessun posto dove cambiarsi e la presenza di un solo bagno. Le autorità cittadine – precisa – potrebbero fare uno sforzo per migliorare l’unica spiaggia di sabbia di Bari”.

Esiste comunque un’altra faccia della medaglia. Ossia i turisti che comunque, durante la loro permanenza in città, hanno apprezzato il lido dei baresi: un inglese la descrive come “piccola e pulita”. Un altro apprezza “le docce gratuite disponibili, le attrezzature sportive e la casetta per custodire oggetti di valori senza costi aggiuntivi. Niente di straordinario – aggiunge – ma mi è piaciuta”.

Per altri turisti ancora è “uno dei migliori posti da visitare a Bari” e “una spiaggia genuina e abbastanza carina”. Per un polacco “i furti abbastanza frequenti possono rappresentare un problema. Tuttavia – precisa – Pane e Pomodoro è probabilmente il posto migliore per rilassarsi in riva al mare a Bari”. Quanto ai ladri un inglese ricorda a tutti che “sono ovunque letteralmente in tutta la città” e invita “a non lasciare i bagagli nemmeno in auto”.