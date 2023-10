Bari, Viggiano lascia la Lega: passa a Fratelli d’Italia

Giuseppe Viggiano, vice presidente del consiglio comunale e capogruppo della Lega, lascia il partito in cui ha militato per anni per passare a Fratelli d’Italia. Lo annuncia lo stesso partito che sui social, con un post, ha voluto celebrare il momento accogliendo, oltre a Viggiano, anche Rosaria Impedovo, consigliera del Municipio 1. “La famiglia di Fratelli d’Italia si allarga e accoglie nella sua grande famiglia il consigliere comunale Giuseppe Viggiano e municipale Rosaria Impedovo. Buon lavoro!” – scrivono sui social.

Foto Facebook Fratelli d’Italia Città di Bari