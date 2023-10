In Puglia 5 nuovi parchi eolici, “Fabbisogno per 170mila famiglie”

In Puglia saranno realizzati cinque nuovi parchi eolici. È quanto previsto da un accordo di co-sviluppo siglato dal Gruppo Hope con una importante multiutility internazionale nel campo dell’energia per la realizzazione e successiva cessione di cinque progetti eolici che svilupperanno una potenza complessiva di 270MW, capace di soddisfare il fabbisogno energetico di oltre 170mila famiglie pugliesi.

Si tratta di un accordo importante per la Regione in quanto rappresenta un tassello prezioso in termini ambientali e di sostenibilità, in particolare dopo

i mesi estivi in cui l’Italia e l’Europa sono state flagellate da eventi climatici estremi, e alle porte della stagione autunnale. “Gli eventi climatici estremi di questa estate ci dicono che la transizione ecologica non può più aspettare – spiega Michele Scoppio, Ceo del Gruppo Hope – l’accordo che abbiamo siglato con una grande multiutility internazionale si inserisce in questo processo e rappresenta per noi una grande sfida, oltre a essere la conferma che la strada che abbiamo intrapreso sin dalla nostra nascita è quella giusta. I parchi eolici che realizzeremo saranno come sempre a basso impatto ambientale e paesaggistico; sarà invece importante la ricaduta sulla vita dei pugliesi e delle pugliesi in termini energetici: oltre 170mila famiglie potranno beneficiare dell’energia green prodotta da questi impianti. Oggi dire che la Puglia sta “iniziando” a ritagliarsi un ruolo trainante nel campo delle rinnovabili a livello nazionale ed europeo non è più corretto. Oggi abbiamo il dovere di dire che la nostra regione ha già un ruolo di prim’ordine in questo processo di transizione ecologica. Per questo siamo estremamente orgogliosi di poter contribuire alla realizzazione di questo progetto che siamo sicuri porterà non solo un enorme beneficio alle nostre comunità in termini energetici e al pianeta in fatto di sostenibilità, ma anche alla nostra regione dal punto di vista occupazionale e di sviluppo delle competenze specifiche. Questo accordo è il risultato del grande lavoro che tutto il nostro team svolge ogni giorno, rendendo Gruppo Hope un interlocutore concreto e autorevole anche per i grandi player dell’energia” – ha concluso.

Attualmente la Puglia è la terza regione in assoluto, subito dopo Sicilia e Lombardia, in termini di capacità rinnovabile che, secondo quanto inserito nella bozza di strumento normativo, dovrà essere in vigore dal 2030, per definire le aree idonee per l’installazione delle FER, ovvero delle fonti di energia rinnovabile. Per la realizzazione dei parchi eolici, che saranno completati entro il 2028, è stato già avviato l’iter per il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Foto Freepik