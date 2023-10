Italia-Malta, ecco tutte le limitazioni al traffico previste a Bari

La città si prepara ad accogliere la nazionale per la sfida contro il Malta. Domani, 14 ottobre 2023, presso lo Stadio San Nicola, si terrà l’incontro di calcio valevole per le qualificazione agli Europei. In tal proposito, anche per via dei possibili disagi dovuti al tutto esaurito e alla mole di gente che si recherà allo stadio, sono stati istituiti una serie di divieti.

Il giorno 14 ottobre 2023: dalle ore 08.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

– via Vernola, ambo i lati di entrambe le carreggiate, tratto compreso tra via F. Ludwig ed il raccordo G. Rossi;

– via Torrebella, ambo i lati, tratto compreso tra via F. Ludwig ed il raccordo G. Rossi;

– strada Canestrelle, ambo i lati, tratto compreso strada Torrebella ed il canale deviatore Lamasinata;

Il giorno 14 ottobre 2023: dalle ore 21.00 fino al termine delle esigenze, è istituito il “SENSO UNICO DI MARCIA” sulle seguenti strade e piazze:

– via Vernola, da Rondò Sud in direzione raccordo G. Rossi;

– via Torrebella, da via F. Ludwig in direzione raccordo G. Rossi.

Oltre alle aree di sosta limitrofe allo Stadio e riportate nella mappa qui a fianco, sono state previste due aree di sosta “park and ride” in Via Prezzolini e Viale della Costituente, entrambi con bus navetta. Per quanto riguarda l’accesso allo stadio, oltre agli adulti, anche i bambini accompagnati potranno accedere allo stadio solo se in possesso di apposito biglietto di ingresso.

Foto screen mappa traffico poliziamunicipalebari.it