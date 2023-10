Tecnologie applicate alla didattica, esperti a confronto a Bari

Stimolare ad una riflessione sull’efficacia educativa delle tecnologie presentando casi concreti ed esperienze applicate a supporto della didattica. È l’obiettivo di “Tecnologia ed apprendimento: una prospettiva psicopedagogica”, la giornata di studi in programma sabato 14 ottobre a Bari nella sede dell’Istituto Salesiano Redentore, in via Martiri d’Otranto n. 65 e organizzata dall’Aps Laboratorio Don Bosco Oggi, dall’Università degli Studi Aldo Moro e Istituto Salesiano Redentore. Esperti a confronto racconteranno le loro ricerche nel campo della formazione illustrando le basi teoriche, metodologiche e scientifiche per un approccio diverso sulla formazione e istruzione.

Tra i relatori Beatrice Ligorio (professore ordinario in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione all’Università di Bari, Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione), Nadia Sansone (professore associato in Pedagogia Sperimentale a UnitelmaSapienza di Roma) e Francesco Leonetti (sviluppatore web, formatore, consulente in nuove tecnologie, affiliato UniRoma3, ideatore e autore di ePubEditor). A moderare il dibattito Don Giuseppe Ruppi, presidente APS Laboratorio Don Bosco Oggi e docente ordinario in Liturgia e Sacramentaria all’istituto superiore di Scienze Religiose “San Sabino di Bari”, Facoltà Teologica Pugliese.

La giornata si svilupperà in tre diverse sessioni, a partire dalle ore 9.30 e sino alle ore 13.

Il convegno rientra nell’ambito del progetto PugliaCapitaleSociale 3.0 “Agorà sociale: spazio di comunità, educhiamo ad educare”, finanziato dalla Regione Puglia con l’avviso finalizzato allo sviluppo della cittadinanza attiva e alla promozione del welfare di comunità. Tra i partners Laboratorio Don Bosco Oggi, Cif Bari, Cnosfap, Università degli studi di Bari Aldo Moro e Zefiro Aps.